Schwarzenau vor 11 Stunden

„Fest der Pferde“ bei der Fohlenschau

Der Pferdezuchtverein Schwarzenau lädt zur Fohlenschau am Sonntag, 15. Juli, ein. Die Veranstaltung ist alljährlich Treffpunkt von Pferdefreunden aus der Region. Die Sprösslinge werden laut Pressemitteilung vorgestellt, registriert und beurteilt, damit sie ihren weiteren Lebensweg zum Reit-, Fahr- oder Zuchtpferd beschreiten können. Deswegen steigt auch in diesem Jahr wieder das „Fest der Pferde“ auf dem Staatsgut in Schwarzenau mit Fohlen, ihren Müttern und Pferdevätern vor fachkundigem Publikum. Los geht es auf dem Gelände neben dem Campingplatz am Sonntag, 15. Juli, ab 13 Uhr. Das Vorführdreieck wird von Mitgliedern des Pferdezuchtvereines und Mitarbeitern des Staatsgutes hergerichtet, für die Zuschauer stehen Tische und Bänke bereit.