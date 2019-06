Fest der Diamantenen Konfirmation

In Martinsheim feierten evangelische Christen das Fest der Diamantenen Konfirmation in der Burchardiskirche. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, erinnerten sich die Jubilare der Jahrgänge 1955 bis 1959 aus den Gemeinden Gnötzheim, Martinsheim und Wässerndorf an ihre Konfirmation in der Nachkriegszeit. Pfarrerin Christine Stradtner ermutigte die Frauen und Männer mit der Jahreslosung 2019, im Gebet Frieden zu finden. Die Jubilare sind Heidi Nagler, Erika Mantel, Martha Weigelt, Ingrid Deubel,Gertraud Markert, Renate Stammler, Else Nagler, Helga Witzke, Hannelore Wolf, Monika Pregitzer, Rolf Mloschin, Helmut Nagler, Rudi Kellermann,Heinz Reif, Wilhem Nagler und Rudolf Deubel.