Ferienspaß beim Fußballspielen in Mainbernheim

Der TSV Mainbernheim, in Person von Stefan Brunner, engagierte sich im Rahmen des Ferienpassprogramms der Gemeinden Mainbernheim und Iphofen und lud 12 Kinder zum Fußballspielen ein. Die Jungen und Mädchen waren begeistert dabei und zeigten, was sie bei den Übungen und im Spiel umsetzen konnten. Laut Pressemitteilung ist der Verein immer bemüht, Kindern Freizeitaktivitäten in den Sommerferien anzubieten und ihnen somit auch den Fußballsport nahe zu bringen.