Ferienpasskinder beim Steigerwaldklub Castell

Das Ferienpassangebot des Steigerwaldklubs Castell begann in diesem Jahr - wie es sich für einen Wanderverein gehört - für die 34 Kinder mit einer Kurzwanderung. Von der Bushaltestelle führte der Weg durch den Schlosspark, zur Weinlage Hohenart, weiter nach Greuth, vorbei am Friedhof Richtung Gründleinsmühle. Dort stieß die Gruppe auf die Traumrunde Castell und dann waren es nur wenige Minuten bis zum Kneippbad, so die Mitteilung. Hier hatten die Helfer schon Bratwürste und Getränke vorbereitet. Nun begannen die Aktivitäten wie Spickern auf Luftballons, Tauziehen und Seilhüpfen. Für die Jungs stand Fußballspielen im Vordergrund. Aber alle erfreuten sich beim Planschen im Kneippbecken, es wurde als kleines Schwimmbad genutzt. Die Zeit verging schnell und kurz vor 17 Uhr hieß es sch wieder aufbrechen zur Bushaltestelle, wo der Bus schon wartete, der sie zurück brachte.