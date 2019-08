Mainbernheim vor 25 Minuten

Ferienpasskinder auf Ausflug in der Mainbernheimer Flur

Im Rahmen der Ferienpassaktion der Stadt Mainbernheim aus der VG Iphofen waren Ferienpasskinder am Samstag über drei Stunden in der Mainbernheimer Flur unterwegs. Dort erkundeten sie gemeinsam mit den Organisatoren des SPD-Ortsvereins die Lebensräume der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Dabei entdeckten die Kinder den Bau des Bibers und die Futterwege dieses nachtaktiven "Landschaftsgestalters". Auch über die in Mainbernheim seltenen Kaninchen und die Honigbiene informierten Armin Grötsch, Robert Finster und Oskar Münzer. Die Vielfalt der Insekten und Pflanzen erklärte Philip Grötsch den Jungen und Mädchen. Unterhaltsame Abwechslung boten Wurf- und Zielspiele. Zum Abschluss der Wanderung gab es für alle eine Brotzeit. Zum Abschied erhielten die Kinder ein Insektenhotel.