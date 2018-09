Ferienpassaktion mit den Modellfliegern

Es ist ein fester Bestandteil im Jahresablauf der Modellflug-Gemeinschaft Kitzingen, die Kinder aus der Region im Rahmen des Ferienpasses auf ihr Gelände einzuladen, heißt es in einer Pressemitteilung. So begrüßten auch dieses Jahr wieder die Mitglieder der MFGK ihre kleinen Gäste aus den Verwaltungsgemeinschaften Iphofen und Großlangheim auf ihrem Platz. Seit vergangenem Jahr hat die Gemeinschaft bei ihrer Ferienpassaktion das Fliegen mit den Schulungsflugzeugen in den Vordergrund gestellt. So waren die Stationen mit den Lehrer-Schüleranlagen auch sehr begehrt. Unter fachkundiger Leitung erfahrener Fluglehrer konnten sich die Jungpiloten an ihre ersten freien Flugversuche in der Realität wagen. Krönender Abschluss war wie immer der Wettbewerb mit den gebastelten Wurfgleitern. Weitere Bilder und Informationen: www.mfgkitzingen.de