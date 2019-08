Prichsenstadt vor 1 Stunde

Ferienpassaktion mit dem Bund Naturschutz

Die BN-Ortsgruppe Wiesentheid-Geiselwind-Prichsenstadt führte eine Ferienpassaktion im Stadtbauhof Prichsenstadt durch. Acht Helfer gaben Anleitung und Tipps an die 16 Ferienpasskinder, heißt es in einer Mitteilung. Am Ende des Nachmittags konnten die Kinder selbst gebastelte Nisthilfen mit nach Hause nehmen: Fledermauskästen, Nistkästen für Meisen, Halbhöhlen für Bachstelzen, Hausrotschwanz und Zaunkönig sowie Insektenhotels.