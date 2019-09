Dettelbach vor 1 Stunde

Ferienpassaktion der Tischtennisabteilung des TV Dettelbach

Seit vielen Jahren führt die Tischtennisabteilung des TVD eine Ferienpassaktion durch. Diesmal kamen 21 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 13 Jahren in die Maintalhalle. Sie wurden von sieben aktiven Spielern betreut. Zwei Stunden lang waren die Kinder mit Eifer dabei. Die älteren spielten an den Tischen und sammelten am Roboter praktische Erfahrungen. Die kleineren wurden mit Geschicklichkeitsspielen beschäftigt. Langeweile kam bis zum Ende der Veranstaltung nicht auf.