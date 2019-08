Possenheim vor 1 Stunde

Ferienpassaktion der Possenheimer Vereine zum Wildpark

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Possenheimer Vereine an der Ferienpass-Aktion. Das Ausflugsziel war der Schweinfurter Wildpark "An den Eichen". Der Streichelzoo war für die 29 Kinder eindeutiger Höhepunkt. Auch das Wunschtor lockte die Jungen und Mädchen. Anschließend gab es eine kurze Frühstückspause, bevor sich die Gruppe Luchse ansah und Enten fütterte. Weitere Attraktionen waren zum Abschluss die Spielplätze und dort vor allem der Wasserspielplatz.