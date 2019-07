Prichsenstadt vor 20 Minuten

Ferienpass-Programm gibt's ab Montag

Die Stadt Prichsenstadt führt auch in diesem Jahr wieder ihre Ferienpassaktion für die Kinder der Großgemeinde durch. Das Programmheft wird in der Schule an die Grundschulkinder verteilt und liegt zusätzlich ab Montag, 15. Juli, im Bürgerbüro und im Vorzimmer des Rathauses bereit.