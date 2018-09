Ferienpass-Kochen mit dem Bund Naturschutz

Bei der Ferienpassaktion der Stadt Volkach nahmen 32 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an den beiden ausgebuchten Veranstaltungen „Kochen für Kinder“ des Bund Naturschutz Volkacher Mainschleife in der Hauptschule Volkach teil, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Leiterin und stellvertretende Vorsitzende des BN Volkach Gerda Hartner und ihre acht Helferinnen freuten sich darüber, mit welchem Spaß und Engagement die zwölf Mädchen und 20 Jungen bei der Sache waren. „Unser Kochen steht unter dem Motto „Herbstzeit ist Erntezeit“. Das heißt, dass nur Gerichte zubereitet werden, bei denen die Zutaten in die Jahreszeit passen und in Mainfranken geerntet werden können. So stehen eine Fränkische Kartoffelsuppe als Hauptspeise und als Nachspeise ein Apfelküchli mit selbst gemachtem Pfannenkuchenteig und Vanillesoße sowie Obstsalat auf dem Programm„, erklärte die frühere Hauswirtschaftslehrerin. Besonders hätten sich die Kinder gefreut, einen Apfel- und Streuselkuchen zu backen, den sie dann mit nach Hause nehmen konnten. Foto: Erich Helfrich