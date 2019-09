Wiesentheid vor 1 Stunde

Ferienpass-Kinder absolvierten deutsches Sportabzeichen

Dass Kinder auch bei hohen Temperaturen gute bis sehr gute Leistungen vollbringen können, zeigte sich am Freitag bei der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens auf dem Gelände des TSV/DJK Wiesentheid. Unter der Leitung von Siegfried Schmiedl legten sportbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter bis 13 Jahre im Rahmen der Ferienpassaktion der Gemeinde Wiesentheid Prüfungen in Schnelligkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer ab. Dabei zeigte sich, wie wichtig die Arbeit im Bereich Sport auch an den Schulen ist, denn die Disziplinen erforderten Übung, um gute Leistungen zu erreichen. Die Kinder freuen sich nun auf die Einladung zur Sportlerehrung der Marktgemeinde. Dort werden ihnen ihre Urkunden überreicht.