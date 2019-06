Kitzingen 13.06.2019

Fensterscheiben mit Steinen beworfen

In den zurückliegenden Tagen wurden laut Polizeibericht in der Danziger Straße in Kitzingen an der Mittelschule mehrere Fensterscheiben beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen Steine gegen die Fenster, woraufhin die Scheiben zersplitterten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.