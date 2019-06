Dettelbach vor 37 Minuten

Fensterscheiben eingeworfen

An einem Nebengebäude in Dettelbach, Am Maintor, zum dortigen Parkplatz hin, wurde sowohl in der Nacht zum Samstag als auch in der Nacht zum Sonntag jeweils zwischen 19 und 7.15 Uhr je eine Glasscheibe eines zweigeteilten Fensters eingeschlagen. Laut Polizei liegt der Schaden bei etwa 200 Euro. Möglicherweise handelt es sich bei dem oder den Tätern um Besucher des naheliegenden Dettelbacher Weinfestes. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen zu melden, Tel.: (09321) 1410.