Kitzingen vor 1 Stunde

Fensterscheibe in der Schule beschädigt

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ereignete sich in der Sickershäuser Straße in Kitzingen an der Erich-Kästner-Schule eine Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter warf mit einem Stein eine Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss der Schule ein. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.