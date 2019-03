Fensterscheibe an Schule eingeworfen

Am Dienstag um 23.40 Uhr ereignete sich in der Buheleite in Marktbreit an der Realschule eine Sachbeschädigung. Drei unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe ein, berichtet die Polizei. Anschließend flüchteten die drei männlichen Personen zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Männer waren laut Polizeibericht jeweils etwa 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und zwei von ihnen trugen eine Baseballkappe auf dem Kopf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 250 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.