Obernbreit vor 1 Stunde

Fensterscheibe an Rohbau beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter warf am Mittwoch vermutlich einen kleineren Gegenstand in eine Dachfensterscheibe an einem Rohbau in der Breitbachstraße in Obernbreit. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Passiert muss das Ganze zwischen 8 und 14 Uhr sein.