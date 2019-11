Felizitasfest mit Mitarbeitern und Mönchen

Beim Klosterfest sind in der Abtei Münsterschwarzach 15 Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt worden. Drei von ihnen sind sogar bereits seit 40 Jahren in der Druckerei "Benedict Press" tätig. In seiner Ansprache verglich Abt Michael Reepen OSB die Unterschiedlichkeit aller Klostermitarbeiter mit den sieben verschiedenen Söhnen der Patronin Felizitas. Kunst sei es, die Individualität des Einzelnen zu entdecken.

Das gelte auch, so der Abt weiter, für alle, die ins Kloster komme: "Das war schon beim Heiligen Benedikt in seinen Klöstern vor 1500 Jahren so." Auch wenn alle Mönche den gleichenschwarzen Habit tragen und nach außen ein homogenes Bild abgeben würden, so stecke doch in jedem ein ganz eigener Charakterkopf. Er als Abt habe dabei die Verantwortung darauf zu achten, was der einzelne brauche. Als Gemeinschaft hätten sie allerdings einklares gemeinsames Ziel.

Auch die Mitarbeiter seien Teil dieser Vielfalt und dieses Ziels. "Sie stellen ihre Gaben und Talente in unseren Dienst. Aber es geht uns auch darum, dass sie selbst wachsen können an ihren Aufgaben", betonte Abt Michael.

Anschließend wurden alle in das Refektorium, den Speisesaal der Mönche im Klausurbereich, eingeladen. Cellerar Pater Christoph Gerhard, Schulleiter Markus Binzenhöfer sowie die Betriebsleiter von Druckerei Michael Blaß, Goldschmiede Sabine Bechtel, Fair-Handel Pater Anselm Grün sowie Metallwerkstatt Arnold Rumpel ehrten die Angestellten für zehn, 25 und 40 Jahre als Mitarbeitende in der Abtei Münsterschwarzach.

Für zehn Jahre am EGM wurde Lehrerin Esther Zeiher geehrt. Schulleiter Markus Binzenhöfer stellte in seiner Würdigung vor allem die Freude, in der die Lehrerin für evangelischen Religionsunterricht und Mitarbeiterin im Schulseelsorgeteam vom Glauben erzählt. Ebenfalls auf zehn Jahre kann Monika Klüpfel zurückblicken. Sie unterrichtet Violoncello an der eigenen Instrumentalschule.

25 Jahre ist Dr. Ruthard Ott im Dienst des Recollectio-Hauses. Der Theologe und Psychologische Psychotherapeut übernahm 2016 die Leitung des Hauses. Gemeinsam mit Dr. Corinna Paeth strukturierte er in den vergangenen Jahren Kurse um und konzipierte neue Angebote. Im Oktober wurde die Leitung an Dr. Paeth als Nachfolgerin übergeben. Ott geht Ende 2019 in den Ruhestand.

Andreas Jurowski aus der Gold- und Silberschmiede der Abtei arbeitet seit 25 Jahren als Silberschmied im Bereich Sakralkunst und Restauration. Als besonders kompetenzen Ansprechpartner bei Entwürfen und Fertigung von Bischofsstäben, Primizkelchen, Hostienschalen oder Monstranzen beschreibt ihn Leiterin Sabine Bechtel.

Matthias Steinen ist auch seit 25 Jahren in der Klostergoldschmiede tätig. Auch sein zeichnerisches Talent würdigte die Leiterin. So habe Steinen Autoplaketten und ein Wandkreuz entworfen sowie eine Monstranz detailliert zeichnerisch abgebildet.

Ausgezeichneter Auszubildender

Besonders hervorgehoben wurde Raphael Stöckl, der im Juli seine Ausbildung zum Maler und Lackierer in der AbteiMünsterschwarzach abgeschlossen hat. Er wurde von der Handelskammer als Landessieger im Tüncherei- und Malerhandwerk ausgezeichnet.

Seit 25 Jahren ist Klaus Brönner im Dienst der Abtei Münsterschwarzach, seit 15 Jahren als Leiter des Fair-Handel. Pater Anselm Grün bezeichnete ihn und Ingrid Zimmermann, die ebenfalls seit 25 Jahren in der Abtei arbeitet, als die beiden wichtigsten Personen im Fair-Handel.

Petra Koller arbeitet ebenfalls seit 25 Jahren in der Abtei Münsterschwarzach. Mit Schließung der klostereigenen Kfz-Werkstatt kam sie durch die Verlegung in der Metallwerkstatt. Außerdem ist sie in der Klostergärtnerei tätig.

Für den 25-jährigen Dienst am EGM dankte Schulleiter Markus Binzenhöfer der Lehrerin Edith Bühl. Ihr Aufbruch kam laut Binzenhöfer 2006, als sie zwei Jahre in die USA auswanderte, sowie den Aufbruch im Schulalltag als Fachschaftsleiterin im Fach Spanisch. Auch Dagmar Schulz ist seit 25 Jahren am EGM. Als Lehrerin für Biologie und Sport wolle sie immer für ihre Fächer begeistern. Ihr Interesse für Schülergesundheit und Drogenprävention betonte er besonders.

Martin Hahn arbeitet seit 25 Jahren in der Druckerei "Benedict Press". Seit seiner Ausbildung von 1994 bis 1997 ist er nur mit Unterbrechung durch den Wehrdienst als Offsetdrucker tätig. Als Sekretariatskraft unterstützt Simone Hell nun 25 Jahre Druckerei und Vier-Türme-Verlag.

40 Jahre Druckerei – das trifft auf Grafiker Dietmar Michel zu. Von 1979 bis 1982 erlernte er den Beruf des Schriftsetzers, damals noch den Handsatz mit Bleilettern. Als Schriftsetzermeister ist er für die Ausbildung der Mediengestalter mittlerweile verantwortlich. Die "Benedict Press" hat mit Gerald Michel seit 40 Jahren laut Michael Blaß in der Weiterverarbeitung den "Mann für alle Fälle". 1979 bis 1982 erlernte Gerald Michel den Beruf des Instrustriebuchbinders. Bernhard Werner zählt mit zu den drei langjährigen Mitarbeitern der Klosterdruckerei. Er ist seit 40 Jahren als Buchbinder dabei. Blaß betonte, das Allroundtalent an den Maschinen und verlässlicher Abteilungsleiter würde auch unter Zeitdruck immer weiter denken.

Das Felizitasfest wird in der Abtei Münsterschwarzach traditionell mit Angestellten und Mönchen begangen. Die Reliquien der Heiligen, die sich in einem Schrein unter dem Altar der Krypta befinden,werden zu diesem Anlass feierlich in die Abteikirche übertragen.