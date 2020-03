Hohenfeld vor 34 Minuten

Feldgeschworene sind in der Gemarkung Hohenfeld unterwegs

Die Feldgeschworenen aus dem Stadtteil Hohenfeld führen am Freitag, 27. März, und am Samstag, 28. März, einen Flurgang durch. Begangen wird die gesamte Gemarkung Hohenfeld, teilt die Stadt Kitzingen in ihrer Pressemitteilung mit.