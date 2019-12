Feiertagsregelung bei der Müllabfuhr

Die zahlreichen Feiertage in den kommenden Wochen führen zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr. So wird bereits am kommenden Samstag, 21. Dezember, die übliche Montagstour nach vorne verlegt. Auch an Heilig Abend, 24. Dezember, sowie an den Tagen nach den Weihnachtsfeiertagen und im Neuen Jahr greift bei der Müllabfuhr die Feiertagsregelung, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen

Der Kitzinger Wertstoffhof im Technologiepark conneKT, das Kompostwerk im Klosterforst und die Bauschuttdeponie Iphofen bleiben an den gesetzlichen Feiertagen sowie an Heilig Abend und Silvester geschlossen. Ansonsten gelten für diese Anlagen vor, zwischen und nach den Feiertagen die üblichen Annahmezeiten. Einzige Ausnahme: am Freitag, 27. Dezember, bleiben die Tore der Bauschuttdeponie ganztags geschlossen.

Die Bauschuttdeponie in Effeldorf, deren Einzugsbereich auf die Gemeinden Biebelried und Dettelbach beschränkt ist, macht dagegen eine längere Pause. Sie bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2020 durchgängig geschlossen. Ab 2020 sind die Annahmezeiten jeden Samstag von 1315 Uhr.

Abfuhrtage und Öffnungszeiten

Übersicht der Öffnungszeiten vor, zwischen und nach den Feiertagen 2019/2020: An den gesetzlichen Feiertagen, 25. und 26. Dezember sowie 1. und 6. Januar, sind alle Entsorgungsanlagen geschlossen. Darüber hinaus gilt an den Werktagen folgende Regelung:

Heilig Abend und Silvester sind das Kompostwerk Klosterforst, der Wertstoffhof Kitzingen, die Sortieranlage Fröhstockheim und die Bauschuttdeponie Iphofen geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, hat das Kompostwerk Kloterfort von 9-17 Uhr, der Werstoffhof Kitzingen von 10-18 Uhr und die Sortieranlage Fröhstockheim von 7-17 Uhr geöffnet, die Bauschuttdeponie Iphofen bleibt geschlossen. Am Samstag, 28. Dezember, hat das Kompostwerk Klosterforst von 9-12 Uhr, der Wertstoffhof Kitzingen von 9-15 Uhr geöffnet; die Sortieranlage Fröhstockheim und die Bauschuttdeponie Iphofen bleiben geschlosen.