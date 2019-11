Kitzingen vor 1 Stunde

Feiertag verschiebt Müllabfuhr

Durch den Feiertag Allerheiligen am 1. November verschiebt sich die Müllabfuhr. Dort, wo die Müllwerker normalerweise am Freitag die Tonnen leeren und die Gelben Säcke mitnehmen, kommt die Müllabfuhr einen Tag später, also erst am Samstag, vorbei. Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit.