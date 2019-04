Possenheim vor 21 Minuten

Feier der Osternacht in Possenheim

Nach einem Jahr Pause wurde am Karsamstag in der Dorfkirche Possenheim wieder eine Osternacht gefeiert. Die Lektorinnen des Ortes Elvira Weigand und Simone Adler hatten sich zusammen mit ihrem Team und vielen Besuchern am Osterfeuer im Gemeindehof versammelt. Der Gottesdienst begann mit dem Neun-Uhr-Schlagen und dem Entzünden der Osterkerze am Feuer. Unter Singen wurde gemeinsam in die dunkle Kirche eingezogen, die Osterkerze immer vor Augen. Gedanken und Worte der Schrift leiten von der Schöpfungsgeschichte zum Sündenfall und zur Neuschöpfung, der Auferstehung. Mit Erinnerung an die eigene Taufe und der Feier eines Agapemahles wurde die christliche Gemeinschaft gestärkt und mit dem Segen feierlich in die Ostertage entsandt. Zum Gelingen des Gottesdienstes trugen außerdem bei:die Konfirmanden Philipp Grau, Jasmin Weber, Doreen Adler und Laura Adler, die Mitglieder des Kirchenvorstandes Claudia Kräutlein, Margit Weigand und Annette Schmidt, Hans Brummer an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Heinz Dingeldein. Im Bild das Team der Osternacht (von links): Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes Claudia Kräutlein, Lektorin Simone Adler, Margit Weigand, Lektorin Elvira Weigand und Annette Schmidt.