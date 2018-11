Fehrer-Kinder besuchten Roxy-Kino

Am Buß- und Bettag sind in Bayern die Schulen zu. Vielen berufstätigen Eltern bleibt oft keine Wahl: Um die Betreuung ihrer Kinder zu gewährleisten, müssen sie einen arbeitsfreien Tag einlegen. Nicht so bei beim Kitzinger Unternehmen Fehrer, da gibt es den Kinder-Club. Fehrermitarbeiter bringen laut Mitteilung ihre Kinder einfach mit zur Arbeit. Hier erwartet den Nachwuchs - in diesem Jahr waren es 32 Kinder - ein abwechslungsreiches Programm.

Turbulent ging es am Vormittag zu: Aktionen rund um den Firmenalltag standen hier auf dem Programm: Schnitzeljagd im Maschinenbau, Schaltbausatz mit süßer Überraschung, Rundgang durch die Produktion, weihnachtliche Bastelstationen und der Besuch der Eltern am Arbeitsplatz.

Am Nachmittag hatte Fehrer ein Kinderkino im Roxy-Kino organisiert. Mit Popcorn und Softgetränk ausgestattet, konnten sich die Kleinen voll und ganz der Atmosphäre im traditionsreichen Roxy-Kino hingeben.