Kitzingen vor 56 Minuten

Fehrer-Kids am Arbeitsplatz der Eltern

„Die Warnwesten sind auf unserem Werksgelände Pflicht“, sagt Melanie, Auszubildende im ersten Lehrjahr beim Automobilzulieferer Fehrer. Maxima vom Fehrer-Kids-Club hört aufmerksam zu und streift sich die grüne Warnweste über. Die Zehnjährige besuchte am Buß- und Bettag die Arbeitsstätte ihrer Mutter. Maxima ist eines von 32 Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren, die in diesem Jahr beim Fehrer-Kids Club angemeldet wurden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.