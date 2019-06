Dettelbach vor 8 Stunden

Fehler beim Wenden

Am Montagnachmittag wendete ein 55-jähriger Lkw-Fahrer im Mainfrankenpark Dettelbach an einer Verkehrsinsel. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, stieß der Mann gegen einen rechts daneben fahrenden Opel. Dieser wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro.