Mainstockheim vor 1 Stunde

Fehler beim Überholen

Am Mittwochmorgen befuhren zwei Verkehrsteilnehmer die Staatsstraße 2279 von Mainstockheim kommend in Richtung Dettelbach. Kurz vor der Autobahnbrücke wollte der vorausfahrende Pkw-Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen und blinkte. Der nachfolgende Ford-Fahrer übersah das Blinken und überholte den langsam werdenden Pkw. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.