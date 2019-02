Fehler beim Überholen

Am Donnerstagmorgen waren mehrere Fahrzeuge auf der B 8 von Enzlar kommend in Richtung Iphofen unterwegs. Auf Höhe von Possenheim wollte ein 60-Jähriger mit seinem VW einen vor ihn fahrenden Pkw und zeitgleich auch noch einen Lkw überholen. Als er auf Höhe des Pkw fuhr, setzte der 22-jährige Pkw-Fahrer ebenfalls zum Überholen an und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro.