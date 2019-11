Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Rückwärtsfahren

Ein 24-Jähriger parkte am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw in der Falterstraße in Kitzingen rückwärts in eine Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß er dabei gegen einen dahinter parkenden Opel. Dieser wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, meldet die Polizei.