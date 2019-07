Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Montagmorgen parkte eine 26-Jährige mit ihrem Pkw in der Schrannenstraße in Kitzingen aus einem Parkplatz. Beim Rückwärtsfahren stieß die Frau gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde hierbei an der Fahrzeugfront beschädigt, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.