Kitzingen vor 29 Minuten

Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Breslauer Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Pkw rückwärts und stieß aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde an der Fahrzeugfront leicht beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit 250 Euro an.