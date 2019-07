Kitzingen vor 50 Minuten

Fehler beim Rückwärtsfahren

Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren am Mittwochnachmittag in der Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen gleichzeitig mit ihren Fahrzeugen rückwärts und stießen mit dem Heck zusammen. Die Ordnungshüter konnten vor Ort die Schuldfrage nicht eindeutig klären. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.