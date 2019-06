Dettelbach vor 1 Stunde

Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Dienstagabend fuhr eine 18-jährige Autofahrerin an der Einmündung der Staatsstraße 2450/Am Maintor in Dettelbach leicht rückwärts. Hierbei stieß die Frau laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit gegen ein hinter ihr stehendes Kraftrad. Dieses wurde am Reifen beschädigt und es entstand ein Schaden von etwa 700 Euro.