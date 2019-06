Wiesentheid vor 1 Stunde

Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall, berichtet die Kitzinger Polizei. Eine 26-jährige Autofahrerin stieß mit ihrem Auto beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Audi. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.