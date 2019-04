Kitzingen vor 35 Minuten

Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 62-jähriger Autofahrer auf der Panzerstraße in Kitzingen. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, stieß der Mann beim Rückwärtsfahren gegen einem hinter ihm stehenden VW-Golf. An diesem wurde die Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.