Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Dienstagnachmittag parkte eine 39-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit aus einer Parklücke aus. Beim Rückwärtsfahren stieß sie aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Opel. Den Schaden gibt die Polizei mit 850 Euro an.