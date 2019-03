Unvorsichtig ausgeparkt, 2000 Euro Schaden: Ein 44-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Marktbreiter Straße in Kitzingen mit seinem Auto aus einer Parklücke gefahren.

Dabei stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Fahrzeug, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.