Mainbernheim vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Am Dienstagmorgen rangierte ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw im Neubaugebiet Am Marbach in Mainbernheim aus einer Einfahrt. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen eine dortige Straßenlaterne. Diese wurde dadurch leicht verbogen, so die Polizei. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.