Kitzingen vor 32 Minuten

Fehler beim Rangieren

Ein 32-Jähriger rangierte am Sonntagmorgen mit seinem Pkw in der Königsberger Straße in Kitzingen aus einer Parklücke. Hierbei stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Peugeot. Dieser wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.