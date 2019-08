Dettelbach vor 31 Minuten

Fehler beim Rangieren

Am Dienstagmorgen rangierte ein 53-jähriger Fahrzeugführermit seinem Lkw-Gespann in der Adolf-Oesterheld-Straße in Dettelbach rückwärts an einer Laderampe. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen in der Nähe geparkten Anhänger, an dem die Seitenwand eingedrückt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro, schreibt die Polizei.