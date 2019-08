Sulzfeld vor 25 Minuten

Fehler beim Rangieren

Am Dienstagnachmittag rangierte ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lastwagen in den Inneren Gehren in Sulzfeld. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, stieß der Mann gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.