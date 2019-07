Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Am Sonntagnachmittag rangierte ein 31-Jähriger mit seinem Wohnmobil in der Kapuzinerstraße in Kitzingen aus einer Parklücke. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Mann dabei gegen einen geparkten Opel. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite eingedrückt. Es entstand ein Schaden von circa 600 Euro.