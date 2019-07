Volkach vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Eine 29-Jährige rangierte am Dienstagfrüh mit ihrem Pkw in der Engertstraße in Volkach aus einer Parklücke. Hier stieß die Frau aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde laut Polizei an der vorderen Stoßstange leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.