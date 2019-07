Kitzingen vor 37 Minuten

Fehler beim Rangieren

In der Lindenstraße in Kitzingen rangierte am Montagmorgen ein 56-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen geparkten Audi und beschädigte ihn an der linken Seite. Schaden laut Polizei: 500 Euro.