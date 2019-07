Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Am Krainberg in Kitzingen rangierte am Donnerstagabend eine 18-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah die Frau laut Polizei einen hinter ihr parkenden VW. Es kam zur leichten Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden von etwa 500 Euro entstand.