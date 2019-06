Iphofen vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Iphofen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger stieß beim Rangieren mit seinem Sattelzug aus Unachtsamkeit gegen einen dahinter haltenden Toyota. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4200 Euro.