Kitzingen vor 11 Stunden

Fehler beim Rangieren

Am Sonntagnachmittag rangierte ein 37-jähriger Autofahrer in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Schwimmbadparkplatz. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, stieß der Mann gegen einen geparkten Dacia. Dieser wurde an der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.