Kitzingen vor 6 Stunden

Fehler beim Rangieren

Am Mittwochabend rangierte ein 68-Jähriger mit seinem Pkw in der Mühlbergstraße aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde leicht nach hinten verbogen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.