Wiesentheid vor 1 Stunde

Fehler beim Rangieren

Am Montagabend ereignete sich auf einem Parkplatz in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Eine 56-jährige Autofahrerin rangierte aus einer Parklücke. Hierbei stieß die Frau aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Ford. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.