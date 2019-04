Fehler beim Rangieren

Ein 53-Jähriger rangierte am Dienstagvormittag in der Dimbacher Straße in Volkach mit seinem Pkw aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß er dabei gegen einen geparkten Opel. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, wie es im Polizeibericht heißt.

In Kitzingen wollte ein 57-Jähriger am Dienstagnachmittag im Winterleitenweg aus einem Grundstück herausfahren. Dabei stieß der Mann gegen einen geparkten Ford. Schaden: rund 600 Euro.