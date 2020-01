Willanzheim vor 1 Stunde

Fehler beim Parken: Polizei sucht Geschädigten

Statt des Verursachers sucht die Polizei in diesem Fall den Geschädigten: Am Mittwoch um 21 Uhr stieß in der Herrnsheimer Straße in Willanzheim eine 27-Jährige mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren gegen die linke hintere Seite eines geparkten schwarzen Autos. Die Frau fuhr laut Polizeibericht anschließend einige Meter weiter, um ihr Fahrzeug zu parken. Als sie zur Unfallstelle zurückkam, war das geschädigte Auto bereits weggefahren.